Manchester City e Arsenal vencem e mantém perseguição ao líder Liverpool

A equipa de Pep Guardiola não teve um ‘passeio no parque’ frente ao Fulham, treinado por Marco Silva, que até foi a primeira equipa a marcar, aos 26 minutos, pelo médio brasileiro Andreas Pereira, mas a reação imediata dos ‘citizens’ restabeleceu a igualdade aos 32, pelo internacional croata Mateo Kovacic.



A reviravolta no marcador surgiu logo no início da segunda parte, com Kovacic, assistido por Bernardo Silva, a ‘assinar’ um ‘bis’, aos 47 minutos, uma vantagem que o City conservou até quase ao final, sofrendo para não ser surpreendido por um Fulham que não tinha nada a perder e estava disposto a arriscar.



O alívio chegou ao minuto 82, quanto o belga Jeremy Doku fez o 3-1, mas o Fulham não deitou a ‘toalha ao chão’ e ainda reduziu para 3-2, aos 88, pelo avançado brasileiro Rodrigo Muniz.



Os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva jogaram os 90 minutos pelos ‘citizens’, enquanto o seu compatriota Matheus Nunes saiu do ‘banco’ para render o médio alemão İlkay Gündogan, aos 89.



O Arsenal também sentiu algumas dificuldades face ao Southampton, que se adiantou no marcador aos 55 minutos, pelo avançado Cameron Archer, na sequência de uma assistência do médio português Mateus Fernandes, cujo passe foi comprado ao Sporting na última janela de mercado e que foi titular e acabou substituído aos 74, por Adam Armstrong.



No entanto, a equipa londrina não tardou a dar a volta ao resultado, com um golo aos 58 minutos, pelo alemão Kai Havertz, e outro aos 60, pelo brasileiro Gabriel Martinelli.



O Arsenal ainda chegou ao terceiro golo graças a uma fífia da defesa visitante, que permitiu a Bukayo Saka fixar o resultado final.



Outro jogo que envolveu vários jogadores lusos foi o Brentford-Wolverhampton, que teve oito golos, cinco para a equipa da casa e três para os ‘wolves’, cujo ‘onze’ contou com Nélson Semedo, Toti, ambos internacionais ‘AA’, e Carlos Forbs, internacional sub-21.



No banco da equipa mais portuguesa da Premier League estiveram o guarda-redes José Sá, o lateral direito Rodrigo Gomes e o avançado Gonçalo Guedes, o único deste trio que foi a jogo, ao render Carlos Forbs aos 68 minutos.



De destacar ainda o golo do extremo português Fábio Carvalho, que saltou do ‘banco’ do Brentford para render o alemão Kevin Schade e fazer o 5-2.



Nos outros jogos de hoje, o Leicester venceu na receção ao Bournemouth, por 1-0, enquanto o West Ham derrotou em casa o Ipswich, por 4-1.



O internacional português Ricardo Pereira esteve no ‘banco’ do Leicester, mas não chegou a ser utilizado.



O Liverpool, que foi hoje a Londres derrotar o Crystal Palace (1-0), lidera isolado com 18 pontos, seguido do Manchester City e do Arsenal, ambos com 17, e do Chelsea, em quarto lugar, e Aston Villa, ambos com 13 pontos e menos um jogo.