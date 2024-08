Marselha goleia em casa do Brest

O Marselha foi hoje a casa do Brest golear por 5-1 e começar da melhor forma a edição 2024/25 da Liga francesa de futebol, juntando-se ao Paris Saint-Germain no topo da tabela.

Depois da vitória dos parisienses na sexta-feira, hoje foi a vez de os marselheses vencerem por números folgados, com ‘bis’ do inglês Greenwood, aos três e 32 minutos, e do brasileiro Luis Henrique, aos 26 e 48, além de um golo de penálti de Wahi, aos 69.



Na equipa da casa, em que atuou de início o português Mathias Pereira Lage, o penálti falhado de Romain del Castillo, aos nove minutos, ‘pesou’ nas contas finais, dado que seria então o empate, com Camara a fazer o único golo dos visitados, aos 45+6.



O campeão Paris Saint-Germain abriu na sexta-feira a nova edição da Ligue 1, vencendo em casa do Le Havre por 4-1.