Marselha goleia Le Havre e mantém 2.º lugar da liga francesa

Num jogo de sentido único, o Marselha abriu o marcador por Valentin Rongier (1-0), aos 25 minutos, e ainda na primeira parte, com duas assistências de Quentin Merlin, elevou a vantagem pelo marroquino Bilal Nadir (2-0), aos 39, e Neal Maupay (3-0), aos 43.



Na segunda parte, o marcador voltou a funcionar no Vélodrome para a equipa da casa, com Elye Wahi a marcar o 4-0, após assistência do inglês Mason Greenwood, e o suíço nascido em Almada Ulisses Garcia a fazer o 5-0, aos 75, a passe de Michael Murillo.



Já em fase de descompressão, o Le Havre, na única vez que chegou com perigo à baliza do argentino Gerónimo Rulli, reduziu para 5-1 pelo ganês André Ayew, aos 85 minutos, tendo o jogador que já representou o Marselha de imediato elevado os braços a ‘pedir desculpa’.



O Marselha segue na segunda posição, com 33 pontos, a sete do líder Paris Saint-Germain, e distanciou-se de Mónaco, terceiro, com 30, após ter perdido por 4-2 com o emblema parisiense, e do Lille, quarto, com 28, que empatou a 1-1 com o Nantes.



O Le Havre, que somou a quarta derrota consecutiva – 11.ª nas últimas 13 jornadas – segue em zona de descida no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, com mais três do que o lanterna-vermelha Montpellier.