Midtjylland vence antes da visita ao Dragão e isola-se no comando da Liga dinamarquesa

O Midtjylland, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa de futebol, isolou-se hoje na liderança da Liga dinamarquesa, ao vencer por 3-0 no estádio do lanterna-vermelha Vejle, em jogo da 17.ª jornada.

O campeão dinamarquês impôs-se no último encontro antes da pausa invernal de dois meses e meio, com golos de Mikel Gogorza (37 minutos), Victor Lind (84) e do brasileiro Juninho (89), passando a dispor de três pontos de vantagem sobre o Copenhaga (que tem menos um jogo realizado) e o Randers.



O Midtjylland, que se desloca ao Estádio do Dragão em 12 de dezembro, para defrontar o FC Porto na sexta jornada da fase de liga da Liga Europa, pode ser igualado no topo do campeonato dinamarquês pelo Copenhaga, que recebe na segunda-feira o Nordsjaelland, no fecho da ronda.