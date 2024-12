Mundial de 2034 na Arábia Saudita. "FIFA demonstra que compromisso com Direitos Humanos é farsa"

Depois do Catar, a Arábia Saudita.A Amnistia Internacional juntou-se a vários signatários para criticar a decisão da FIFA. Miguel Marujo acredita que a organização liderada por Gianni Infantino mostrou definitivamente que o seu compromisso com os Direitos Humanos não passa de uma “farsa”.

A Amnistia Internacional pede uma mudança de rumo da FIFA e estratégias abrangentes na Arábia Saudita para o respeito integral dos direitos humanos.



Os direitos das mulheres também foram abordados. Miguel Marujo relembrou o caso de Manahel al-Otaibi, uma instrutora de fitness saudita, que foi condenada a 11 anos de prisão por defender os direitos das mulheres e por se apresentar num centro comercial vestida com roupa considerada imprópria pelo regime de Mohammad bin Salman.

Uma das organizações que se juntou ao rol de críticas foi a ALQST For Human Rights, da diáspora da Arábia Saudita, e revelou que a decisão da FIFA foi “desanimadora” por dar ao regime de bin Salman tal responsabilidade.

Miguel Marujo acredita que são necessárias ações urgentes e sustentadas para mitigar todos os riscos associados à Arábia Saudita e que o caminho passa por reformas “credíveis” para o futuro.Grupos migrantes, especialmente associados a um grupo do Nepal, temem o futuro dos trabalhadores que vão estar na construção dos estádios.. Aquilo que a Amnistia pede é que de facto haja muita vigilância sobre aquilo que são os direitos laborais e civis dos trabalhadores envolvidos no processo de construção mas também sobre os Direitos Humanos do próprio país que vai acolher este Mundial”.No entanto, não é só o Mundial 2034 que recebe críticas.que Miguel Marujo acredita que ainda não foram abordados e terão de o ser no futuro.