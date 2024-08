Nápoles de Antonio Conte averba primeiro triunfo na Liga italiana

O técnico campeão pela Juventus e pelo Inter de Milão ultrapassou a estreia de pesadelo pelos napolitanos, na jornada inaugural (derrota por 3-0 em Verona), com um triunfo caseiro por 3-0 sobre a equipa sensação de 2023/24.



O defesa Di Lorenzo assinou o 1-0, aos 45+2 minutos, após assistência do georgiano Kvaratskhelia, que, na segunda parte, aos 75, aumentou a diferença, com Giovanni Simeone a ‘selar’ o resultado, aos 90+4, após passe do estreante brasileiro ex-Benfica David Neres.



O Nápoles segue no 11.º lugar, com três pontos, enquanto o Bolonha, orientado por Vincenzo Italiano, é 18.º, com um ponto.



No Estádio Olímpico de Turim, o anfitrião Torino também alcançou a primeira vitória, ao bater por 2-1 a Atalanta, com reviravolta no marcador, e saltou para o segundo posto, num sexteto de líderes, todos com quatro pontos, enquanto a formação de Bérgamo segue na oitava posição, com três.



Mateo Retegui abriu o marcador para os forasteiros, aos 26 minutos, mas o sérvio Ivan Ilic, aos 31, e o escocês Che Adams, aos 51, deram a volta ao resultado, com o guardião sérvio Vanja Milinković-Savić a segurar o triunfo, ao defender uma grande penalidade do croata Mario Pasalic no sexto minuto de descontos.



O Empoli também ascendeu ao topo da tabela (sexto lugar), ao surpreender a Roma (15.ª, um ponto) na capital italiana, por 2-1.



Após os golos do ganês Emmanuel Gyasi, aos 45 minutos, e de Lorenzo Colombo, aos 61, a resposta do uzbeque Shomurodov, aos 80, foi insuficiente para anular o triunfo dos forasteiros.



Já a Fiorentina, 12.ª, com dois pontos, não foi além de um empate sem golos na receção ao promovido Veneza (17.º, um ponto).



A segunda ronda da Serie A fica completa na segunda-feira, com as partidas Cagliari-Como e Verona-Juventus (19:45 em Lisboa).