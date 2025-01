Pedro Emanuel empata com Al-Ittihad e dá liderança a Jorge Jesus

Num encontro decidido apenas nos descontos, Fashion Sakala deu vantagem ao Al-Feiha, aos 90+1, mas Fawaz Al Saqour empatou dois minutos depois para o anterior líder, que já tinha desperdiçado duas grandes penalidades, por Karim Benzema (57) e Houssem Aouar (88).



O Al-Ittihad, que teve o português Danilo no ‘onze’, passa a somar 37 pontos, os mesmos do Al-Hilal, que tem vantagem no confronto direto, enquanto o Al-Feiha é 17.º e penúltimo, com nove.



Horas antes, o Al Hilal tinha goleado na visita ao Al Orubah (5-0), com golos do português Ruben Neves (16 minutos, de grande penalidade), titular tal como João Cancelo, Al Bulayhi (49), Renan Lodi (68) e Marcos Leonardo (75 e 78), ex-jogador do Benfica.