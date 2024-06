Pere Romeu é o sucessor de Giráldez no comando do "Barça" feminino

De acordo com o comunicado do clube vencedor das últimas cinco edições da Liga feminina espanhola, Romeu, de 30 anos, "assinou por duas épocas, até 30 de junho de 2026, substituindo Jonatan Giráldez, do qual foi adjunto nas últimas três temporadas".



Romeu foi também treinador nas camadas jovens masculinas do 'Barça', entre 2017 e 2020.



"Tenho um objetivo muito ambicioso pela frente. Estou há três épocas na equipa, conheço o dia a dia e sou um homem da casa. Estou 100% preparado e com grande vontade de enfrentar este desafio. Vou trabalhar muito para somar êxitos", disse.



Na presente temporada, e além da 'Champions' e do campeonato espanhol, a equipa feminina do FC Barcelona venceu a Taça da Rainha e a Supertaça espanhola, fazendo o pleno, na última época de Giráldez, que rumou aos Estados Unidos, para treinar a equipa Washington Spirit.



Para a época 2024/25, o FC Barcelona já assegurou as contrataçõs da guarda-redes internacional inglesa Ellie Roebuck (Manchester City) e da avançada internacional polaca Ewa Pajor (Wolfsburgo). Saem Sandra Paños e Mariona Caldentey.