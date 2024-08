Real Madrid bate Valladolid por 3-0, ainda sem mostrar automatismos

No Santiago Bernabeu, o recém-promovido Valladolid parecia ser o ideal para um arranque em grande nos jogos em casa da estrela francesa Kylian Mbappé, mas assim não foi e o grande reforço dos 'merengues' esteve muito apagado.



Perfeitamente inofensivo - nem um remate enquadrado -, o Valladolid não teve argumentos para o que acabou por ser um jogo tranquilo do clube branco, o seu 34.º sem perder na La Liga.



Com Jude Bellingham ausente, lesionado para várias semanas, o jogo ofensivo do campeão europeu ressente-se muito. Hoje, só chegou ao golo aos 50 minutos, através de Valverde, a passe de Rodrygo, em livre indireto.



O resultado só se ampliou já mesmo no fim, graças ao talento dos suplentes Brahim Diaz (88) e Endrick (90+6).



Tal como no empate em Maiorca (1-1), o francês Mbappé esteve 'discreto' no jogo, muito longe de estar entrosado na equipa, nomeadamente com os brasileiros Vinicius e Rodrygo. Sucederam-se no jogo as perdas de bola e os dribles falhados.



Seria Brahim Diaz a tranquilizar a equipa, depois de ter entrado para o lugar de d'Arda Güler. Aos 88 minutos, lançado em profundidade por Eder Militão, fez o segundo golo da partida.



Nos descontos, aos 90+6, o brasileiro Endrick confirmou a vitória, no que é o seu primeiro golo 'merengue'.



Com quatro pontos, o Real Madrid sobe provisoriamente a terceiro, a dois pontos de FC Barcelona e Celta.