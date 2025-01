Real Madrid nos "quartos" da Taça do Rei

Golos das estrelas Mbappé, aos 37 minutos, após muito protestado penálti na área contrária, e Vinicius Júnior, aos 48, pareciam encaminhar os "merengues" para um apuramento tranquilo, mas os galegos empataram ao cair do pano, por Bamba (83) e uma grande penalidade de Marcos Alonso (90+1).



Na ressaca da "manita" (2-5) sofrida face ao FC Barcelona na final da Supertaça, a equipa de Carlo Ancelotti conseguiu responder no tempo extra, com dois golos do menino Endrick, aos 108 e 120, e outro de Valverde, aos 112.



Osasuna surpreende Bilbau



Antes, o Osasuna foi ao País Basco surpreender o detentor do título, com dois golos do croata Budimir, aos 44 e aos 70, a darem a melhor sequência a um tento inaugural de Oroz, aos 40.



Nico Williams, aos 45+3, e De Marcos, aos 55, ainda conseguiram fazer o 2-2, mas o avançado croata acabou por colocar o Osasuna na próxima fase, deixando o campeão pelo caminho.