Ronaldo fica em `branco` na vitória do Al Nassr para campeonato saudita

No dérbi da cidade de Riade, o golo solitário do senegalês Sadio Mané, quando decorria o minuto 41, bastou para o Al Nassr levar a melhor sobre o sétimo posicionado, que teve o português Tozé entre os titulares.



No Al Nassr, que ocupa o último lugar do pódio, com 22 pontos, além de Ronaldo, o compatriota Otávio alinhou de início, tendo sido substituído aos 64 minutos.



O campeonato saudita é liderado pelo campeão Al Hilal, de Jorge Jesus, que soma 28 pontos, depois de hoje ter superado o Al Etiffaq (3-1), com o Al Ittihad a ocupar a vice-liderança, com 27.