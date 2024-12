Rúben Dias e Ronaldo nomeados para o melhor onze do ano da FIFPro

Os portugueses Rúben Dias, do Manchester City, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, estão entre os 26 nomeados para o melhor onze de 2024 da Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPro), anunciou hoje o organismo.

Na votação realizada por jogadores dos sindicatos ligados à FIFPro, Rúben Dias aparece na lista dos defesas que podem chegar ao ‘onze’ final, assim como Cristiano Ronaldo que, mesmo com 39 anos, aparece no grupo de melhores avançados.



Ronaldo, que está na Arábia Saudita, e Lionel Messi, que defende as cores do Inter Miami, nos Estados Unidos, são os dois únicos jogadores a atuarem fora da Europa que aparecem na lista de nomeados.



O Real Madrid, atual campeão europeu, e o Manchester City, tetracampeão inglês, ambos com sete futebolistas, são os emblemas mais representados, num grupo em que aparece o médio germânico Toni Kroos, ex-jogador ‘merengue’ que acabou a carreira após o Euro2024.



O melhor ‘onze’ da 2024 para a FIFPro será conhecido na próxima segunda-feira, dia 09 de dezembro.







- Guarda-redes: Ederson (Manchester City, Brasil), Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina) e Manuel Neuer (Bayern Munique, Alemanha)



- Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid, Espanha), Rúben Dias (Manchester City, Portugal), Virgil van Dijk (Liverpool, Países Baixos), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, Países Baixos), Antonio Rudiger (Real Madrid, Alemanha), William Saliba (Arsenal, França) e Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra).



- Médios: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica), Phil Foden (Manchester City, Inglaterra), Toni Kroos (Real Madrid, Alemanha), Luka Modric (Real Madrid, Croácia), Jamal Musiala (Bayern Munique, Alemanha), Rodri (Manchester City, Espanha) e Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai).



- Avançados: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Harry Kane (Bayern Munique, Inglaterra), Kylian Mbappé (París Saint-Germain e Real Madrid, França), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Portugal), Vinícius Jnr. (Real Madrid, Brasil) e Lamine Yamal (FC Barcelona, Espanha).