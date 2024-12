Saint-Étienne despede treinador após 10.ª derrota na Liga francesa

O desaire por 2-1 em Toulouse ditou o terceiro desaire consecutivo dos ‘verts’, que ocupam a 16.ª posição da Ligue 1, em zona de play-off, mas até podem terminar a ronda nos lugares de despromoção, caso o Le Havre (17.º e penúltimo) vença o Estrasburgo no domingo.



Dall’Oglio, de 60 anos, cumpriu precisamente um ano à frente do Saint-Étienne, depois de ter assumido a equipa em dezembro do ano passado, conduzindo-a à subida ao primeiro escalão.



De acordo com a nota divulgada pelo clube, será o diretor para a formação, Laurent Huard, a liderar os ‘verts’ de forma interina.