Salah reitera que deve deixar o Liverpool no final da época

O futebolista internacional egípcio Mohamed Salah reiterou hoje que esta deverá ser a sua última época no Liverpool, revelando, numa entrevista à Sky Sports, a inexistência de progressos para a renovação do contrato com o clube inglês.

Em entrevista ao meio de comunicação britânico, o avançado de 32 anos apontou a conquista da Premier League como o seu grande objetivo da temporada, preferindo aquele título a um cetro na Liga dos Campeões.



"Provavelmente, porque não celebrámos aquele que ganhei (em 2019/20) da forma como gostaríamos (devido à covid-19) e porque é o meu último ano no clube, pelo que há a vontade de fazer algo especial pela cidade", justificou.



A cumprir a sua oitava época nos 'reds', Salah tem contrato até junho de 2025 e já tinha afirmado em setembro que esta seria a última temporada no Liverpool, uma ideia que reiterou hoje, uma vez que "ninguém" falou consigo para prolongar o vínculo.



"São os últimos seis meses. Não há qualquer progresso, estamos longe de qualquer progresso. Temos de esperar para ver", completou.



Internacional egípcio em 103 ocasiões, o avançado é a principal figura do Liverpool, clube com o qual ganhou, entre outros troféus, a Liga dos Campeões em 2018/19.



Só esta temporada, Salah esteve em 26 jogos do líder da Premier League e da Liga dos Campeões, marcando 20 golos e fazendo 17 assistências.



"O meu pensamento é: se estes são os últimos seis meses (no Liverpool), como quero que seja o futuro? Quero olhar para trás e dizer que estive preocupado ou stressado com o contrato? Ou apenas poder dizer que foi uma época incrível? (...) É isso que quero fazer", confessou à Sky Sports.



O avançado chegou aos 'reds' em 2017/18, oriundo da Roma, depois de, na Europa, ter representado Fiorentina, Chelsea e Basileia.