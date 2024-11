Tottenham recorre do castigo a Bentancur

Bentancur foi punido com suspensão acrescida de uma multa de 100.000 libras (cerca de 118.000 euros) na sequência de uma entrevista a uma televisão do seu país em que fez comentários sobre a aparência física do seu companheiro sul-coreano Son.Perante a polémica, mais tarde, o médio uruguaio recorreu às redes sociais para pedir desculpa, admitindo ter sido uma piada de mau gosto e que nunca teve a intenção de desrespeitar o companheiro de equipa, o que Son compreendeu.Numa situação similar, o também uruguaio Cavani foi punido com apenas três jogos de suspensão depois de se referir a um amigo como “negrito”, num agradecimento na rede social Instagram, em 2020, quando atuava pelo Manchester United.Outra possibilidade para o Tottenham é a de que o castigo seja adiado até se saber o resultado do recurso, o que ainda poderia permitir a utilização de Bentancur já no sábado, no jogo da Liga inglesa em que os "spurs" visitam o campeão Manchester City.