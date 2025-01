Treinador Paulo Fonseca "muito motivado" para orientar Lyon

"Quando estamos num clube como o Lyon, temos de ser ambiciosos. É uma boa equipa com bons jogadores. Acredito muito nestes jogadores e estou muito motivado", declarou o técnico, em declarações reproduzidas pelos meios de comunicação do clube gaulês.



No regresso à Ligue 1, em que orientou o Lille em 2022/23 e 2023/24, assinar pelo clube "foi fácil". "Porque conheço a história do Lyon e conheço a equipa", admitiu.



Este "grande clube, com excelentes condições", reflete o olhar "ambicioso" para o futebol que o próprio técnico possui, assim como o dono, John Textor, que Fonseca diz tê-lo motivado ao explicar o projeto.



"Com estes jogadores, podemos jogar futebol ofensivo porque temos qualidade. É verdade que precisamos de tempo, mas estou muito confiante. Para nós, a vitória é o principal objetivo, mas também jogar bem, com um futebol ofensivo, dominando o jogo", acrescentou.



O Lyon, de resto, joga numa "liga muito atrativa, com ótimos estádios, cheios, com ambiente fantástico e estilo de futebol muito atrativo", que é "mais aberto do que noutras ligas", desde logo a italiana, em que começou a época, antes de ser despedido do AC Milan e substituído pelo compatriota Sérgio Conceição.



Focando-se em "ser simples" nos processos de trabalho, dada a cadência com que os jogos surgem, o técnico luso conheceu o centro de treinos e prepara-se já para um 'teste de fogo' na estreia, a visita de domingo ao Marselha, segundo classificado.



Paulo Fonseca, que assinou até 30 de junho de 2027, volta ao campeonato francês, depois de duas temporadas no comando técnico do Lille, que levou ao quinto e quarto lugar em 2022/23 e 2023/24, respetivamente, antes de rumar ao emblema milanês, no qual foi substituído por Sérgio Conceição, em dezembro último.



Antes, o antigo defesa central de Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Marítimo, Belenenses, Leça e Barreirense já tinha orientado a Roma (2019-2021), numa carreira no estrangeiro em que foi três vezes campeão da Ucrânia pelo Shakhtar Donetsk.



Em Portugal, o técnico de 51 anos treinou FC Porto (uma Supertaça Cândido Oliveira) e Sporting de Braga (uma Taça de Portugal), além de Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, 1.º de Dezembro, Odivelas e Pinhalnovense.



Após 19 jornadas, o Lyon, sete vezes campeão entre 2001/02 e 2007/08, ocupa o sexto lugar da Liga francesa, com 30 pontos, a 17 do tricampeão Paris Saint-Germain.