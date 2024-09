United derrotado, Fernandes expulso

Com Bruno Fernandes expulso, no primeiro vermelho direto na carreira do internacional luso, o United apenas viu agravar-se o problema que começou bem cedo, quando já perdia aos três minutos, graças a um golo de Brennan Johnson.



Por muito que o treinador Erik Ten Hag, que renovou contrato até 2026, diga que está em Manchester para ganhar títulos, a equipa continua a estar longe dos tempos de glória, incapaz de ombrear com o rival Manchester City, com Liverpool ou Arsenal.



Em Old Trafford, depois de entrar praticamente a perder, em jogo da sexta jornada da Liga inglesa em que Diogo Dalot também foi titular, a expulsão de Bruno Fernandes, com uma entrada imprudente, agravou a situação.



O médio português pareceu ter escorregado, mas ainda assim levantou o pé com a sola e atingiu a canela de James Maddison, razão pela qual viu o vermelho direto aos 42 minutos, apesar dos protestos.



Reduzido a 10 elementos, a segunda parte abriu com novo golo dos ‘spurs’, num desvio acrobático de Kulusevski, aos 47 minutos, e, apesar da tentativa de réplica do United, seria o Tottenham a dilatar o marcador, por Solanke, aos 77.



Com esta derrota, o Manchester United é 12.º na Premier League, com sete pontos, apenas quatro acima da linha de descida e do 18.º lugar do Crystal Palace, enquanto o Tottenham é oitavo, com 10 pontos, a cinco do líder Liverpool.



Fora da elite da ‘Champions’ e com entrada na Liga Europa desta época, fruto da vitória na Taça de Inglaterra e depois de ter sido oitava no campeonato, a equipa do United visita na quinta-feira o FC Porto, na segunda jornada da segunda competição da UEFA.



Também hoje, ainda na Liga inglesa, o Aston Villa falhou o assalto à liderança, cenário que apenas seria possível, em igualdade com Liverpool, se tivesse saído de Ipswich com os três pontos.



Não foi o caso, os ‘villans’ estiveram a perder, após golo de Liam Delap para os da casa, ainda deram a volta ao marcador, com golos de Morgan Rogers e Ollie Watkins, mas o mesmo Delap 'bisou' e fixou o resultado em 2-2.



O Aston Villa é agora quinto, com 13 pontos, os mesmos de Chelsea, e ambos atrás de Liverpool (15), Arsenal e Manchester City (14), o Ipswich é 15.º, com quatro.