Villarreal é líder provisório em Espanha após jogo frenético com Celta de Vigo

Num jogo muito aberto e com as duas equipas em constante busca do golo, começou melhor o Celta de Vigo, uma das duas formações que somaram triunfos nas duas primeiras jornadas - a outra é o Barcelona -, que chegou ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Borja Iglesias (12 minutos) e de Óscar Mingueza (31), tendo pelo meio o Villarreal ainda empatado, através de Sergi Cardona (26).



O ritmo frenético manteve-se na segunda parte e o Villarreal protagonizou mesmo a reviravolta no marcador, ao virar para 3-2, com golos de Thierno Barry (60) e de Jailson (64), este na própria baliza.



Os galegos não se intimidaram e reagiram à desvantagem, chegando a nova igualdade aos 80 minutos, por intermédio de Carl Starfelt, entrando o jogo numa toada 'louca', embora com o Celta a desperdiçar as oportunidades mais claras, mas a ser castigado já no derradeiro minuto dos oito de descontos com uma grande penalidade, tendo Dani Parejo falhado o penálti, mas, na recarga, não perdoou.



Com esta vitória, o Villarreal assumiu provisoriamente a liderança da prova, com sete pontos, mais um do que Celta de Vigo e Barcelona, mas os catalães têm menos um jogo disputado.