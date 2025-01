AFS empresta Léo Alaba ao Criciúma

“Léo Alaba está a caminho do Criciúma, da segunda liga brasileira, por empréstimo do AVS até dezembro”, pode ler-se na informação partilhada pelo clube nos seus canais oficiais.



Alaba, de 25 anos, foi preponderante na campanha do AFS na época passada, totalizando 34 presenças e três assistências no ano da subida do conjunto avense, mas perdeu espaço esta temporada, contando somente cinco presenças até ao momento, cumprida meia volta do campeonato.



O defesa direito brasileiro é a segunda saída confirmada do AFS durante a reabertura do mercado de transferências, depois da rescisão, por mútuo acordo, com o médio e conterrâneo Jonatan Lucca.



O mercado de janeiro para a formação nortenha contiua em aberto, sendo esperadas mais saídas e entradas.



O AFS ocupa atualmente o 14.º lugar da I Liga, com 15 pontos, mais um do que o Farense, em lugar de play-off, dois relativamente ao penúltimo Nacional e três sobre o último Boavista, ambos em zona de descida direta,