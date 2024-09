Alverca e Leixões empatam

No Complexo Desportivo de Alverca, Andrezinho marcou para a equipa da casa, aos 18 minutos, enquanto Paulo Alves fez o golo da igualdade para o Leixões, ao minuto 54.



Com este resultado, o Alverca posicionou-se de forma provisória no 12.º lugar da tabela classificativa da II Liga de futebol, com sete pontos. Já a formação de Matosinhos, ocupa, à condição, o sexto posto da geral, com nove pontos.



O Alverca procurava somar o terceiro triunfo consecutivo desde a chegada de Vasco Botelho da Costa ao comando técnico da equipa, após os triunfos no terreno do Marítimo (1-2) para a II Liga, e frente ao Coimbrões (2-3), a contar para a Taça de Portugal.



No entanto, os alverquenses apanharam pela frente um Leixões muito coeso e organizado que, apesar de ter sofrido a primeira derrota na prova na última ronda diante do Vizela (0-1), soube resgatar um ponto da partida no Ribatejo.



Andrezinho adiantou o Alverca, aos 18 minutos num lance iniciado num lançamento longo do guarda-redes João Bravim, que deixou caminho aberto no corredor central e o avançado correu todo o meio campo adversário até rematar rasteiro de pé direito e enganar Dani Figueira, fazendo o 1-0 para os ribatejanos



Antes do golo inaugural, Brenner Lucas já tinha causado algum ‘frisson’ na defesa do Leixões, depois de ter enviado um remate violento de fora da grande área à barra da baliza.



Em desvantagem, a formação de Matosinhos tentou reagir e criou alguns problemas ao reduto contrário até ao intervalo, mas o guarda-redes do Alverca, João Bravim, respondeu sempre bem com boas defesas, negando o golo a Jean Filipe, na sequência de um livre direto, e depois travando para canto um remate de André André de fora da área.



Carlos Fangueiro, técnico do Leixões, mexeu no ataque para a segunda parte, fazendo entrar o experiente Rafael Martins (Paulité), e os forasteiros viriam a chegar à igualdade, ao minuto 54, por Paulo Alves, a desviar ao primeiro poste um excelente cruzamento da esquerda de Werton.



No Alverca, o técnico Vasco Botelho da Costa tentou estancar melhor as operações na zona intermediária, refrescando primeiro o corredor central e mais tarde o setor ofensivo.



No entanto, o empate não se alterou até final do encontro, apesar do guarda-redes do Leixões, Dani Figueira, ter negado ainda o 2-1 ao Alverca, na sequência de uma cabeçada forte de Paulo Eduardo.







Jogo no Complexo Desportivo de Alverca



Alverca – Leixões, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-, Andrezinho, 18 minutos.



1-1, Paulo Alves, 54.







Equipas:



- Alverca: João Bravim, Alysson, Fernando Varela, Paulo Eduardo, Miguel Pires, Diogo Martins (Pedro Bicalho, 60), Ricardo Dias (Ageu, 90), Luís Miguel, Brenner Lucas (Wilson Eduardo, 74), Anthony Carter (João Lima, 74) e Andrezinho (Éber Bessa, 59).



(Suplentes: Pedro Silva, Sema Velázquez, Éber Bessa, Wilson Eduardo, Pedro Bicalho, Thauan Lara, Ageu, Lucas Kawan e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







- Leixões: Dani Figueira, Jean Filipe (Rafael Sousa, 75), Hugo Basto, Rafael Vieira (João Oliveira, 75), Simãozinho, Paulo Alves (Fabinho, 78), André André, André Simões, Werton (Regis, 66), Valente e Paulité (Rafael Martins, 46).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafael Sousa, Rafael Freitas, Rafael Martins, Zag, João Oliveira, Henrique, Fabinho e Regis).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alysson (22), Rafael Vieira (24), Paulo Eduardo (28), Brenner Lucas (47), Regis (90+2) e Fabinho (90+5).







Assistência: Cerca de 600 espetadores.