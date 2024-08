Armando Evangelista motivado garante equipa focada apenas no Boavista

Armando Evangelista salientou que o foco está totalmente no jogo da terceira jornada do campeonato, frente ao Boavista, e que as metas vão continuar a ser pensadas jogo a jogo.



“Quando as épocas começam, é óbvio que nós perspetivamos o início perfeito. Estamos a ter o início que gostaríamos de ter e para o qual trabalhámos esta pré-época. Mas são dois jogos. E isso não nos dá nada. São seis pontos na tabela classificativa. Se somarmos muitas vezes outros seis talvez consigamos alguma coisa. Neste momento, não dá nada. Estamos agora focados no próximo jogo, com o Boavista. O objetivo é sempre o mesmo", disse, em conferência de imprensa.



Perante um adversário que considera “coeso e bem organizado”, o treinador da equipa famalicense pediu aos seus jogadores cautela e atenção.



“Queremos fazer um bom jogo, fazer pressão, olhando sempre para o que o Boavista fez nestas duas jornadas. Tem três pontos, uma vitória fora de casa, tem um golo sofrido. São sinais, e temos que estar atentos”, frisou ainda na antevisão da partida.



Armando Evangelista abordou ainda o 'mercado' de transferências, salientando a saída de Luiz Júnior e a chegada de Lazar Carecic para a baliza do Famalicão. Também esclareceu os rumores de que Francisco Moura pode estar de saída para representar o FC Porto.



“Em relação às entradas, foi um reforço que veio colmatar uma saída, a do Luiz Júnior. É importante repor o equilíbrio que tínhamos de início. Em relação ao Moura, o que posso dizer é que ele está a treinar. Está feliz, está a treinar bem, fez uma semana fantástica de trabalho. Está feliz e não há razões para não o ter na convocatória”, garantiu.



Sobre a ambição de poder fazer história no clube ao tornar-se o primeiro treinador do Famalicão a conseguir três vitórias consecutivas no arranque do campeonato, Evangelista preferiu olhar para o lado coletivo e de forma motivacional.



“As estatísticas valem o que valem. Mas, às vezes, vale a pena olhar para ela. Demonstram factos e se isso é um facto, temos que tirar proveito disso. E é mais um ponto na nossa estratégia motivacional. Vale isso”, disse ainda.



O Famalicão, em segundo lugar, com seis pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Boavista, nono classificado, em jogo relativo à terceira jornada da I Liga, que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.