AVS contrata médio espanhol Jaume Grau

“Estou muito contente por estar de volta. É uma liga muito competitiva e tem equipas muito boas. Acho que vai ser uma grande época para a equipa e estou cheio de vontade de ajudar”, disse o médio, em declarações à comunicação do emblema nortenho.



O médio defensivo, de 27 anos, reconheceu que “a oportunidade de poder regressar à I Liga foi uma excelente notícia”, não tendo demorado muito a decidir, sobretudo depois das palavras elogiosas escutadas do guarda-redes Pedro Trigueira, seu colega em Tondela, em 2020/21, com quem se aconselhou.



“Sou um jogador inteligente, capaz de organizar a equipa, e, defensivamente, considero-me forte nos duelos”, acrescentou Jaume Grau, que passou as duas últimas temporadas e meia ligado ao Real Saragoça, equipa da II Liga espanhola.



Jaume Grau, que realizou grande parte da formação no Real Madrid, assinou contrato com o AVS até junho de 2025, ficando com opção por mais uma temporada.