Benfica reage melhor à eliminação europeia e vence em Alvalade

As avançadas Cristina Martin-Prieto (34 minutos) e Nycole Raysla (48) marcaram em cada uma das partes do encontro e colocaram as 'águias' na frente do campeonato, com 12 pontos, mais três do que o Sporting de Braga e seis do que o Sporting, equipas que têm, todavia, um jogo em atraso.



Poucos dias após 'caírem' aos pés do Hammarby - o Benfica -, e do Real Madrid -- o Sporting -, na segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, os 'eternos' rivais voltaram-se para o plano interno.



Num dérbi que, à quarta jornada, não decide um campeão, mas pode ser importante nas contas do título, as 'encarnadas' foram, sobretudo, mais eficazes na finalização e na gestão dos momentos do jogo, frente a um Sporting quase sempre mais reativo e bastante perdulário.



Equipado com camisolas cor-de-rosa 'vivo' para assinalar o mês da prevenção do cancro da mama, em outubro, o Sporting iniciou o encontro com várias ações ofensivas, mas sem efeito prático no último terço do terreno, zona onde o Benfica foi mais objetivo na primeira parte.



Dessa forma, foi o Benfica, sem surpresa, que chegou ao golo, através da 'inevitável' Cristina Martin-Prieto, que beneficiou de um corte de Chandra Davidson, para o sítio certo, para se isolar perante Hanna Seabert e 'faturar'.



A avançada espanhola soma cinco golos nas primeiras quatro jornadas da I Liga, 10 em todas as competições, e só ficou em branco na segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões, contra o Hammarby, que o Benfica perdeu por 2-0.



Só após estar em desvantagem é que o Sporting se acercou com verdadeiro perigo da baliza 'encarnada'. Telma Encarnação (37) marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo, e Maiara Niehues (42) cabeceou ao poste, após livre lateral batido por Andreia Bravo.



Mas a reação 'leonina' ficou comprometida logo a abrir a segunda parte, quando Nycole Raysla (48) fez o 2-0 na finalização de um contra-ataque no qual as 'leoas' foram extremamente permissivas na transição defensiva.



A partir desse momento, o Benfica soube gerir a vantagem e teve a única grande oportunidade numa 'oferta' de Hannah Seabert, que Martin-Prieto não aproveitou.



O Sporting teve as melhores chances da segunda parte, mas Ana Capeta viu a guarda-redes 'encarnada' negar-lhe o golo em duas ocasiões (56, 84) e não conseguiu desviar para as redes um cruzamento-remate de Maísa Correia (90+1), que passou a centímetros do poste.







Jogo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Sporting -- Benfica, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.







Marcadoras:



0-1, Cristina Martín-Prieto, 34 minutos.



0-2, Nycole Raysla, 48.







Equipas:



- Sporting: Hannah Sebert, Ana Borges, Georgia Eaton-Collins, Fátima Pinto, Alícia Correia, Cláudia Neto, Maiara Niehues (Maísa Correia, 84), Andreia Bravo (Brenda Pérez, 73), Jacynta Gala (Diana Silva, 59), Ana Capeta e Telma Encarnação (Brittany Raphino, 59).



(Suplentes: Catriona Sheppard, Rita Fotemanha, Brenda Pérez, Vera Cid, Beatriz Fonseca, Brittany Raphino, Diana Silva, Maísa Correia e Miri O'Donnell).



Treinadora: Mariana Cabral.



- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Carole Costa, Laís Araújo, Marit Lund, Anna Gasper (Pauleta, 57), Andreia Norton, Andreia Faria (Beatriz Cameirão, 85), Chandra Davidson, Nycole Raysla (Letícia Almeida, 85) e Cristina Martin-Prieto (Marei Alidou, 70).



(Suplentes: Rute Costa, Joana Silva, Beatriz Cameirão, Jody Brown, Letícia Almeida, Lara Martins, Pauleta, Marie Alidou e Neide Guedes).



Treinadora: Filipa Patão.







Árbitra Sandra Bastos (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anna Gasper (47), Laís Araújo (55), Andreia Norton (65), Nycole Raysla (77), Letícia Almeida (90+2), Pauleta (90+3).







Assistência: 6.490 espetadores.