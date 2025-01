Boavista e Famalicão tentam afastar crise

Os "axadrezados" não vencem desde 2 de novembro (2-1 fora ao Gil Vicente), somando desde então três empates e seis derrotas, quatro das quais nos últimos jogos e que deixam a equipa em 18.º e último lugar do campeonato.





Na antevisão ao encontro, o técnico dos boavsteiros Cristiano Bacci desvalorizou a fase menos positiva vivida pelo adversário: "Temos de aprender a lidar com a frustração. Os jogadores são pessoas, mas têm de aguentar e ter a cabeça fria em alturas difíceis. O trabalho é uma das coisas em que mais acredito. Não é feito só no campo, mas passa por lidar com as pessoas, falar com elas e tentar encontrar um objetivo comum".





Já o Famalicão (12.º), que trocou de treinador em dezembro, com a entrada de Hugo Oliveira e a saída de Armando Evangelista, não vence também desde o início de novembro (3-2 fora com o AFS) e leva cinco empates e quatro derrotas.



O técnico dos minhotos Hugo Oliveira enfatizou o que tem faltado à sua equipa para alcançar resultados favoráveis: "O nosso problema passa pela falta de objetividade e dinamismo ofensivo. Temos encontrado poucos espaços e isso tem-nos castrado. No entanto, não podemos olhar apenas para as coisas más. No último jogo, tivemos pela primeira vez a nossa baliza a zero".



O jogo no Estádio do Bessa, com início às 20h15, abre uma ronda em que o líder e campeão Sporting recebe no domingo o Farense (18h30), pouco antes de o Benfica visitar o Estrela da Amadora no final do dia (20h30), enquanto o FC Porto visita na segunda-feira o Rio Ave (20h45).