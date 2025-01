Braga inaugura o novo estádio

O estádio Amélia Morais vai ser inaugurado em 11 de fevereiro num jogo particular entre as equipas femininas de futebol do Sporting de Braga e as francesas do Paris Saint-Germain, informou o clube minhoto.

A partida, cuja entrada será gratuita, tem início marcado para as 18h00 dessa terça-feira, sendo antecipado em 30 minutos por uma cerimónia de abertura.



“O Paris Saint-Germain é uma referência do futebol feminino francês e uma das maiores potências mundiais da modalidade. As parisienses voltam a Braga após o embate contra as 'arsenalistas' na Liga dos Campeões feminina 2019/20”, pode ler-se numa nota no sítio oficial dos minhotos.



O Sporting de Braga, que conta com um título nacional conquistado em 2018/19, ocupa a terceira posição da I Liga feminina.



O novo recinto, integrado na segunda fase da construção da cidade desportiva do clube bracarense, terá capacidade para cerca de 2.500 espetadores, e será a nova casa das equipas feminina e "B" masculina do Sporting de Braga.