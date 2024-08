Campelos pede "máxima concentração" ao AVS para bater o Vitória

“Como disse o Rui Borges, o Vitória tem um plantel de qualidade e extenso e todos têm dado uma boa resposta. Por isso, independentemente do ‘onze’ que o Vitória apresentar, de certeza que será forte. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades e concentração. Estamos preparados e, respeitando sempre o adversário, queremos ficar com os três pontos”, disse Vítor Campelos, na antevisão ao jogo de domingo.



O técnico do AVS reconheceu que o ritmo competitivo das duas equipas é “um pouco diferente” - os vimaranenses têm mais cinco jogos disputados, por força da sua participação na Liga Conferência -, mas insistiu na ideia de que lidera um grupo preparado para o jogo que aí vem.



“Vamos defrontar um Vitória que está forte e moralizado, que até agora está invicto e não sofreu golos, mas a cada jogo que vai passando vai ficar mais perto com toda a certeza de sofrer golos e perder pontos”, sublinhou.



Campelos insistiu na ideia de que “vai ser um jogo bom” para o AVS, por ser um conjunto que gosta de defrontar equipas boas, no caso “com uma falange de apoio que faz jus ao nome do Vitória”, mas assegurou que os seus jogadores estão preparados.



“Queremos ser nós os primeiros a marcar golos ao Vitória e a ficar com os três pontos”, sintetizou, confiante nas coisas positivas que o AVS já mostrou nas duas jornadas anteriores.



Campelos não tem dúvidas de que o AVS merecia ter mais pontos, lembrando que a equipa “pode e irá melhorar, até porque estão a chegar jogadores e possivelmente ainda vão chegar mais alguns”.



Sem deixar de elogiar o profissionalismo dos elementos à sua disposição, Campelos disse ter certeza de que “aqueles que vão iniciar o jogo amanhã [no domingo] vão estar preparados e muito motivados para o desafio que vão ter pela frente”.



Vasco Lopes e Lucas Moura estão lesionados e vão falhar o jogo, numa lista de indisponíveis extensiva aos castigados Fernando Fonseca, Luís Silva (cumprem ambos o terceiro e derradeiro jogo de suspensão referente à última época) e Samuel Granada. O reforço Kamate ainda não está inscrito e também não será opção.



O AVS, 12.º classificado, com um ponto, defronta o Vitória de Guimarães, quinto, com seis, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, no domingo, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.