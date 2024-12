Casa Pia quer responder a empate da ronda passada com vitória sobre o Estoril Praia

“Estamos muito focados. Queremos dar uma resposta perante um resultado que não nos deixou agradados em casa e onde queríamos a vitória”, afiançou o técnico – referindo-se ao empate a uma bola com o AVS, na ronda anterior –, garantindo existir um “compromisso coletivo” e total empenho para alcançar a vitória.



“A forma como trabalhámos também foi reprodutora dessa ideia e amanhã [domingo] vamos dar uma resposta tanto para nós como para os nossos adeptos, porque queremos voltar às vitórias”, sublinhou.



O dérbi 'lisboeta' está marcado para domingo, às 20:30, com ‘casapianos’ e ‘estorilistas’ a chegarem ao referido encontro em igualdade pontual, ambos contabilizam 14 pontos, com vantagem para os ‘gansos’, que ocupam a 10.ª posição, um lugar acima do conjunto liderado por Ian Cathro.



Sobre o adversário, o técnico João Pereira frisou que a sua equipa estará preparada para a disposição tática adotada pelos ‘canarinhos’, destacando uma equipa “organizada”.



“Ninguém pode dizer que há uma equipa na I Liga que não saiba o que é que faz ou não saiba o que é a sua ideia de jogo. Há treinadores muito competentes, jogadores com muita qualidade e o Estoril também tem essa qualidade individual”, avaliou.



Já questionado sobre a classificação atual da equipa, João Pereira afirmou que está “enquadrada” no primeiro objetivo da época, mas não no segundo.



“Quando começámos esta caminhada, começámos por falar em etapas e o primeiro objetivo é a manutenção. O segundo é fazer melhor do que na época passada, ou seja, fazer a melhor campanha do Casa Pia na I Liga”, analisou, justificando que a equipa está numa “boa posição” para o primeiro objetivo, mas que não está “onde quer” relativamente ao segundo.



João Pereira considerou essencial pensar sempre em vencer, afirmando: "é importante alimentar permanentemente a ideia de vencer, de não ficarmos satisfeitos com um empate em casa e agarrarmos esta oportunidade no jogo contra o Estoril [Praia], que é uma grande equipa”.



O jogo entre Estoril Praia e Casa Pia terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Lisboa.