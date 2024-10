Chaves com vitória fácil em casa do último

Os visitantes contaram com o dia inspirado de Paul Ayongo, que marcou o primeiro, aos 33 minutos, e fez a assistência para André Ricardo fazer o segundo, aos 49. O resultado foi sentenciado aos 80, com um penálti de Rúben Pina.



Os flavienses entraram melhor no encontro, ainda assim, foi a Oliveirense quem criou o primeiro lance com perigo junto da baliza, por Schürrle, aos oito minutos.



Os visitantes, eficientes, adiantaram-se aos 23 minutos, num lance em que guarda-redes Nuno Macedo ainda defendeu uma primeira tentativa, mas Paul Ayongo marcou na recarga.



No seguimento desse lance, o guarda-redes da Oliveirense ficou lesionado e teve que ser assistido. Ainda aguentou até ao intervalo, mas já não voltou para a segunda parte.



Pouco depois da meia hora de jogo, Tounkara esteve muito perto de aumentar a vantagem, mas a bola acabou por sair ligeiramente ao lado.



O Desportivo de Chaves voltou a entrar bem na segunda parte e não demorou em voltar a marcar. Paul Ayongo ganhou a bola à defesa contrária e, em contra-ataque, assistiu André Ricardo, que só teve que encostar.



A Oliveirense ainda conseguiu marcar, aos 58 minutos, mas Filipe Alves estava em posição irregular.



A equipa de Chaves beneficiou, já perto do fim, aos 80 minutos, de uma grande penalidade e sentenciou a partida, por Rúben Pina, depois de uma falta de Arthur Augusto sobre Paulo Victor.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense – Desportivo de Chaves, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Paul Ayongo, 23 minutos.



0-2, André Ricardo, 49.



0-3, Rúben Pina, 80 (grande penalidade).



Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo (Arthur Augusto, 46), Diogo Casimiro (Klebinho, 71), Mateus Raniel, Gabriel Noga, Frederico Namora, Sabino, Filipe Alves, Schürrle (Tomoya Takahashi, 83), Bruno Ventura (Schutte, 46), Daniel Candeias e Miguel Monteiro (Zé Manuel, 46).



(Suplentes: Arthur Augusto, Klebinho, Iago Fabrício, Tyler Keating, Luís Bastos, Tomoya Takahashi, Zé Manuel, Ricardo Schutte e Tiago Veiga).



Treinador: Filipe Rocha.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Mamadou Tounkara, Bruno Rodrigues, Kiko Pereira, André Ricardo (Pedro Pinho, 65), Pedro Tiba (Ktatau, 65), Roan Wilson, Rui Gomes (Aarón Romero, 87), Paul Ayongo (Paulo Victor, 74) e Rúben Pina (David Kusso, 87).



(Suplentes: Rodrigo Moura, Tiago Almeida, Aarón Romero, Pedro Pinho, Ktatau, David Kusso, Hélder Morim, Ushindi e Paulo Victor).



Treinador: Marco Alves.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Casimiro (45+1), Pedro Tiba (45+1) e Rúben Pina (55)



Assistência: Cerca de 500 espetadores.