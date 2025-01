Chaves empresta Kusso à Sanjoanense

O médio ofensivo, de 20 anos, é a primeira saída de inverno anunciada pelos flavienses.



Natural de Luanda, Kusso estreou-se no futebol português nos juniores (sub-19) do Desportivo de Chaves, na temporada 2022/2023, tendo cumprido 13 jogos e apontado três golos.



Já na época 2023/2024 representou a equipa B do clube transmontano, totalizando 18 golos em 27 partidas.



O Desportivo de Chaves ocupa o sexto lugar da tabela classificativa, com 25 pontos, os mesmos do Académico de Viseu, em quinto. No domingo, visita a União de Leiria, às 18h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em encontro a contar para a 16.ª jornada da II Liga de futebol.