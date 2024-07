Darío Poveda reforça ataque do Farense

“É um avançado bastante móvel, forte no ataque à profundidade, com facilidade de remate e cabeceamento. Será certamente uma mais-valia para atingir os objetivos desta época”, sublinhou o clube algarvio, que não revelou a duração do contrato com o jogador.



Darío Poveda, de 27 anos, teve a sua formação no Villarreal, chegando a somar dois jogos oficiais pela equipa principal, e mudou-se depois para o Atlético de Madrid, evidenciando-se na equipa B dos "colchoneros" e jogando apenas uma vez às ordens de Diego Simeone.



Internacional sub-19 com carreira feita sempre no seu país natal, assinou pelo Getafe em 2021 e, desde então, passou, sempre por empréstimo, por Huesca, UD Ibiza, Cartagena e Leganés.



Na temporada transata, começou no Leganés, cumprindo apenas nove partidas, e saiu na reabertura do mercado para Cartagena, onde assinou três golos em 18 jogos, ambos na segunda divisão espanhola.