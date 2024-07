E. Amadora defronta ingleses do Brentford

Ainda sem divulgar todo o programa de duelos particulares que irá efetuar, o Estrela da Amadora apenas indicou a realização deste jogo, sem revelar o local.





Contudo, Paços de Ferreira, da II Liga, e Farense, da I Liga, já anunciaram confrontos frente aos "estrelistas".



O conjunto da Reboleira vai jogar contra os pacenses em 20 de julho, em Lousada, ao passo que o encontro diante dos algarvios está agendado para 27 de julho, sem o local anunciado, em dois jogos que antecedem a visita da equipa da Liga inglesa, que também vai enfrentar o Benfica, no dia 25 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.



A equipa tricolor iniciou a pré-época na segunda-feira, com a realização de exames médicos, tendo um treino aberto aos adeptos aprazado para quinta-feira, às 10h00, seguido da primeira conferência de imprensa de Filipe Martins como treinador.



Apresentaram-se 14 futebolistas no primeiro dia, entre os quais quatro contratações: o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), o médio Paulo Moreira (ex-Varzim) e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil).





Miguel Lopes renova contrato por uma época



O defesa Miguel Lopes renovou contrato com o Estrela da Amadora por mais uma temporada, até 30 de junho de 2025.



Internacional português em quatro ocasiões, Miguel Lopes, de 37 anos, representa os "tricolores" há três épocas, desde 2021/22, contando com 51 encontros e um tento ao serviço do clube da Reboleira e tendo contribuído para o regresso ao escalão principal, em 2022/23.



Com formação dividida entre Alverca, Olivais e Moscavide e Oriental, o defesa central tem na carreira passagens por Sporting, Sporting de Braga, FC Porto, Rio Ave, Operário Lagoa e Benfica B, para além dos espanhóis do Bétis e Granada, dos franceses do Lyon e dos turcos Akhisar e Kayserispor, estes últimos a anteceder o ingresso nos "estrelistas".