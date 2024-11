Elvas garante apuramento para os oitavos da Taça de Portugal

O Elvas, do Campeonato de Portugal, qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal ao vencer no reduto do Varzim, da Liga 3, por 2-1, após conseguir uma reviravolta no marcador.

A formação poveira cedo assumiu a iniciativa e tomou conta do jogo, explorando os corredores laterais, face a um Elvas encolhido e praticamente limitado ao seu meio campo.



O primeiro remate perigoso surgiu, no entanto, tarde, aos 20 minutos, com Pedro Victor a levar a melhor a Hircone, mas o guarda-redes do Elvas já nada conseguiu fazer pouco depois, aos 29, quando Cláudio Araújo aproveitou uma bola solta na área, encheu o pé e inuagurou o marcacador.



Numa primeira parte de sentido único, Cláudio Araújo e, depois, Rodrigo Freitas podiam ter aumentado a vantagem dos varzinistas, mais apáticos e menos acutilantes no ataque no segundo tempo.



Este ‘apagão’ não pode ser dissociado da maior agressividade, com e sem bola, dos forasteiros, já com Luís Dias e Pedro Cotão em campo.



Nketia igualou, de cabeça, aos 56 minutos, num gesto repetido com o mesmo sucesso pelo central Ruben Cardoso, aos 71, na sequência de um pontapé de canto.



Os dois golos tiveram natural reação dos locais, mas sem o discernimento exigível, num terreno cada vez mais empapado pela chuva, e o Elvas cerrou fileiras e conseguiu defender até final o 'passaporte' para a ronda seguninte da taça, na qual vai receber o Vitória de Guimarães



Jogo no estádio do Varzim Sport Clube, na Póvoa de Varzim.



Varzim – Elvas, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Cláudio Araújo, 29 minutos.



1-1, Desmond Nketia, 56.



1-2, Ruben Cardoso, 71.







Equipas:



- Varzim: Pedro Costa, Lourenço Henriques (Rúben Oliveira, 88), Zé Oliveira, Rodrigo Rêgo, Joel Monteiro (Moshood, 78), Montenegro, Armando, Hircane (Angel Gomes, 66), Cláudio Araújo (Diogo Sequeira, 88), Rodrigo Freitas (Gonçalo Pimenta, 78) e Ivanildo.



(Suplentes: Momo Mbaye, Gonçalo Pimenta, Milhazes, Rúben Oliveira, Tulio, Nuno Pereira, Diogo Sequeira, Angel Gomes e Moshood).



Treinador: Vítor Paneira.











- Elvas: Pedro Victor, Sérgio Meireles (Pedro Cotão, 46), Djaló, Ruben Cardoso, César Medina, Enoh, David Freire (Luís Dias, 46), Harruna, Edu Vieira (Franco Almara, 66), Desmond Nketia (Russel Sandio, 86) e Lucão (Henrique, 76).



(Suplentes: Hugo Mosca, Emerson Gomes, Júnior, Russel Sandio, Luís Dias, Pedro Cotão, Franco Almara, Henrique e Yombi).



Treinador: Pedro Hipólito.



Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lourenço Henriques (54), Enoh (61), Lucão (76), Franco Almara (90), Pedro Victor (90+1) e Luís Dias (90+6).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.