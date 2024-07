Estoril Praia e União de Leiria empatam em jogo de preparação

O encontro, integrado na preparação das duas equipas para a época 2024/25, chegou ao intervalo empatado sem golos.



João Resende abriu o marcador para a União de Leiria, mas o Estoril Praia empatou através do extremo Gaby Tavares, promovido desde a equipa sub-23, que aproveitou para se mostrar ao treinador e impor o empate com que terminou a partida.



O Estoril Praia volta a competir no próximo sábado, integrado num curto estágio no Minho, defrontando o Vizela no próximo dia 3 de agosto, em hora a definir, regressando depois para abordar o início da época oficial, oito dias mais tarde, com a receção ao Santa Clara, para a primeira jornada da I Liga.