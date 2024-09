Estrela - Boavista fecha quinta jornada

Na Reboleira, a formação ‘tricolor’ procura o primeiro triunfo na prova, depois de um positivo empate a um golo no reduto do Sporting de Braga e três derrotas consecutivas, em casa com Famalicão, na Luz e na receção ao Casa Pia, sem golos marcados.



Por seu lado, o Boavista também não marcou qualquer golo nas últimas três rondas (0-1 em casa com o Sporting de Braga, 0-1 em Famalicão e 0-0 na receção ao Estoril Praia), após ter começado com um triunfo, na visita ao Casa Pia (1-0).



Os dois conjuntos partem, assim, para o jogo da quinta ronda à procura de pontos e golos, sendo que o conjunto do Bessa perdeu durante a semana, por lesão, os guarda-redes João Gonçalves (titular) e Luís Pires (suplente).



Para colmatar estas ausências, os ‘axadrezados’ fizeram regressar César, mas, na Amadora, a baliza estará entregue ao ‘miúdo’ Tomé Sousa, de 17 anos, confirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo o treinador Cristian Bacci.



Na formação da casa, que não terá o lesionado central ex-benfiquista Ferro, a ordem é atacar, com o técnico Filipe Martins a prometer uma equipa mais agressiva e a dizer que é preciso construir mais oportunidades de golo.



A quinta ronda arrancou na sexta-feira com a quinta vitória em cinco jogos do campeão Sporting (3-0 em Arouca), prosseguiu no sábado, dia em que o Benfica venceu em casa o Santa Clara por 4-1, com reviravolta, no regresso de Bruno Lage, e ficou marcada, no domingo, pela triunfo do Vitória na casa do Braga (2-0).



Programa da quinta jornada:



- Sexta-feira, 13 set:



Arouca – Sporting, 0-3



- Sábado, 14 set:



Casa Pia – Moreirense, 3-1



AVS - Rio Ave, 1-0



Famalicão - Gil Vicente, 1-1



Benfica - Santa Clara, 4-1



- Domingo, 15 set:



FC Porto – Farense, 2-1



Estoril Praia – Nacional, 1-0



Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 0-2



- Segunda-feira, 16 set:



Estrela da Amadora – Boavista, 20:15