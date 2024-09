FC Porto B em zona de despromoção

Os golos surgiram quando os bês portistas tinham menos um jogador, devido à expulsão de Marcus aos 43 minutos, sendo que o primeiro foi marcado por Leo, aos 65, e o segundo por Carlos Eduardo, aos 84.



O resultado atirou o FC Porto B para o 17.º lugar da classificação geral, com quatro pontos, fruto de quatro empates, e catapultou o Felgueiras do 16.º para o 10.ª posto, com sete pontos.



O primeiro lance de perigo foi criado pelos ‘dragões’ aos sete minutos, na sequência de livre do lado esquerdo que forçou o guardião visitante a uma defesa difícil, e cinco minutos depois Castro rematou ao poste esquerdo da baliza adversária.



A partir daí, o Felgueiras cresceu e no espaço de três minutos, aos 15 e aos 18, dispôs de ocasiões para marcar, a primeira por João Santos, que surgiu isolado diante do guarda-redes Gonçalo Ribeiro e atirou por alto, e a outra por Theo, que teve o mesmo desfecho.



O FC Porto B teve então cinco minutos difíceis, com a sua baliza a ser ameaçada, mas o pior ocorreu aos 43 com a expulsão de Marcus devido a uma falta sobre um adversário, que o árbitro considerou merecedora de cartão vermelho direto.



O Felgueiras aproveitou a superioridade numérica, tornando-se mais agressivo e pressionante, e o FC Porto B passou a ter muito mais dificuldades para sair do seu meio-campo e a dar maior atenção à proteção da sua baliza.



Os visitantes beneficiaram de uma grande penalidade aos 59 minutos, porque Castro terá derrubado Leo, mas Theo não foi capaz de bater Gonçalo Ribeiro.



O 1-0 surgiu aos 65 minutos, num remate de Leo que sofreu um desvio nas costas de Domingos Andrade e acabou com a bola dentro da baliza portista.



O golo foi a consequência do grande caudal ofensivo do Felgueiras e o 2-0 aconteceu aos 84, tendo sido marcado por Carlos Eduardo no seguimento uma defesa incompleta de Gonçalo Ribeiro após um cabeceamento de João Santos.



O FC Porto B procurou reagir, mas a situação era-lhe desfavorável e o adversário, com mais um jogador, segurou a vantagem sem grandes sobressaltos, saindo deste jogo com a sua primeira vitória no campeonato.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.







FC Porto B – Felgueiras, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



0-1, Leo, 65 minutos.



0-2, Carlos Eduardo, 84.







Equipas:



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Gabi, Felipe Silva, Luís Gomes (Gil Martins, 80), Dinis Rodrigues, Domingos Andrade (Jorge Meireles, 80), Castro (Rodrigo Fernandes, 69), Rui Monteiro (Candé, 57), Gonçalo Sousa, Marcus e Tiago Andrade (Angel Alárcon, 57).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Angel Alárcon, Rodrigo Fernandes, Vinhas, André Oliveira, Jorge Meireles, Gil Martins, Candé e Filipe Sousa.



Treinador: João Brandão.







- Felgueiras: Bruno Pinto, Eiró, Bonilha, Rampa (Rosas, 46), Edwin Vente, Ailson Jr., Vasco (Veiga, 86), Gabi (Landinho, 46), João Santos, Theo (Carlos Eduardo, 68) e Leo (Feliz, 72).



(Suplentes: Cristiano Hugo Oliveira, Rosas, Bruninho, Landinho, Carlos Eduardo, Rodrigo Valente, Veiga e Feliz).



Treinador: Joaquim Bento.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rampa (7), Tiago Andrade (38),Gabi (45+2) e Edwin Valente (82). Cartão vermelho direto para Marcus (43).







Assistência: 591 espetadores.