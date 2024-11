Gil Vicente segue na Taça

Os ‘gilistas’ inauguraram o marcador já na segunda parte, aos 70 minutos, com um golo de Zé Carlos, e ‘selaram’ a vitória aos 87, por intermédio de Jordi Mboula, reservando encontro com Moreirense ou FC Porto na próxima eliminatória.



A partida referente à quarta eliminatória da prova ‘rainha’ começou a bom ritmo, sem transparecer a diferença de escalões entre os adversários, tendo sido o Vila Real, que milita no Campeonato de Portugal, a protagonizar a primeira oportunidade de golo, aos 10 minutos, com um remate rasteiro de Matar Manga que rasou o poste da baliza ‘gilista’.



A resposta dos visitantes surgiu logo depois, com um remate em arco de Tidjany que acabou por esbarrar na trave. Também João Teixeira falhou o objetivo, depois de um remate que obrigou Diogo Silva a voar para negar o golo aos ‘galos’.



Na reta final da primeira parte, já com o jogo estatisticamente equilibrado, os ‘alvinegros’ Diogo Andrezo e Matar Manga tiveram o golo nos pés e na cabeça, respetivamente, mas Brian Araújo não facilitou e garantiu a inviolabilidade das redes dos ‘galos’ a tempo do intervalo.



Já na etapa complementar, os papéis inverteram-se: o Gil Vicente entrou melhor em campo, registou mais oportunidades de golo e acabou por se colocar em vantagem aos 70 minutos, com um remate de fora da área de Zé Carlos.



Apesar da resiliência dos ‘lobos do Marão’, os visitantes continuaram por cima do jogo e aumentaram a vantagem, aos 87, por intermédio de Jordi Mboula, que assinou o segundo e último golo da partida.







Jogo no Campo do Calvário, em Vila Real.



Vila Real – Gil Vicente, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Zé Carlos, 70 minutos.



0-2, Jordi Mboula, 87.







Equipas:



- Vila Real: Diogo Silva, Ouattara, Ibrahim, Francisco Neto, Frederick Takyi, Cláudio Mateus (Drogba Camará, 79), Zuma, Samuel Njoh, Diogo Andrezo (Licínio Telinhos, 79), Ebrima Ndow (Mini, 90+3) e Matar Manga (Prince Bonkat, 65).



(Suplentes: Rafael Mateus, Pedro Gomes, Prince Bonkat, Gonçalo Paixão, Licínio Telinhos, Diogo Moura, Drogba Camará, Mini e Simão Carvalho).



Treinador: Vasco Gonçalves.



- Gil Vicente: Brian Araújo, Zé Carlos, Jousé Sá (Marvin Elimbi, 69), Rúben Fernandes, Kazu (Sandro Cruz, 83), Mory Gbane, Santi Garcia, Tidjany (Jordi Mboula, 59), Pablo Felipe (Cauê dos Santos, 59), João Teixeira (Jésus Castillo, 83) e Félix Correia.



(Suplentes: Milos Gordic, Marvin Elimbi, Facundo Cáseres, Jésus Castillo, Jorge Aguirre, Diego Collado, Cauê dos Santos, Sandro Cruz e Jordi Mboula).



Treinador: Bruno Pinheiro.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zuma (32), Cláudio Mateus (74), Ibrahim (76), Kazu (77), Jordi Mboula (80) e Francisco Neto (82).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.