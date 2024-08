Gustavo Silva reforça ataque do Vitória

Os vimaranenses confirmaram o ingresso a título definitivo do jogador brasileiro em nota publicada no sítio oficial, quase uma semana depois de oficializada a saída de Jota Silva, internacional português que foi o melhor marcador dos vitorianos em 2023/24, com 15 golos em todas as competições, e rumou aos ingleses do Nottingham Forest.O atacante é a nona contratação do Vitória no mercado de transferências em curso, depois de oficializados o guarda-redes João Oliveira, os defesas Óscar Rivas e João Miguel Mendes, os médios Samu e Marco Cruz e os avançados Kaio César, José Bica e Chucho Ramírez.