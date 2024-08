João Pereira ambiciona vencer o Benfica com gansos "mais concretizadores"

João Pereira acredita que o Casa Pia poderá reagir com competência à derrota sofrida na primeira jornada da I Liga, frente ao Boavista (0-1), mesmo com a dificuldade adicional de defrontar um candidato como o Benfica e com este a jogar perante o seu público no Estádio da Luz.

"Temos de fazer tudo para promover erros e que estes aconteçam para conseguirmos aproveitar eventuais espaços e oportunidades que possamos criar, para sermos mais concretizadores e conseguirmos a vitória contra o Benfica", introduziu o técnico casapiano na conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado.

O responsável técnico admitiu que poderá existir um "fator mental" na realidade de ambas as equipas entrarem em campo ainda sem pontos somados em função de terem sido derrotadas na primeira jornada do campeonato, mas reiterou que um eventual êxito da sua equipa dependerá da sua própria capacidade de resposta ao que de menos positivo foi feito na receção aos `axadrezados`.

"Temos de focar-nos sobretudo em nós. Toquei no aspeto da melhoria em relação ao último jogo e, se tivesse de escolher algo [a melhorar], seria claramente a eficácia, porque não tivemos a capacidade de concretizar as inúmeras oportunidades que tivemos. O futebol, inclusive, dita-nos muitas vezes que há momentos no jogo que têm de ser concretizados", identificou.

Questionado sobre a sua escolha para a frente de ataque, João Pereira preferiu não `abrir o jogo`, transmitindo que a sua prioridade passa por integrar física e taticamente na plenitude os novos jogadores com que conta para a posição, mais concretamente Max Svensson e Samu Obeng, que se encontram em adaptação.

"Tivemos de alimentá-los nos índices físicos e não só, também por uma prevenção de possíveis lesões, porque não queremos os jogadores para uma jornada, queremo-los para as 34 jornadas do campeonato", rematou.

O plantel do Casa Pia seguiu para estágio com duas baixas, ambas por lesão. O reforço Clau Mendes recupera de uma entorse no joelho direito e estará ausente por alguns meses, enquanto Kiki está a contas com um problema físico que se prolonga desde o final da época transata e trabalha à parte do restante plantel.

O Casa Pia visita no sábado, pelas 20:30, o Benfica, numa partida da segunda jornada da I Liga que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.