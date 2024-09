Jorge Silas é o novo treinador do Marítimo

"A equipa técnica será, ainda, composta por Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves", revelaram os madeirenses, em comunicado no seu sítio oficial na Internet, sem revelar a duração do contrato.



Silas vai orientar o primeiro treino ao serviço dos verde rubros esta sexta-feira, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.



Em 2023/24, o técnico, de 48 anos, comandou os destinos do Mafra, terminando a II Liga na nona posição, com os mesmos 44 pontos do FC Porto B.



Natural de Lisboa, Silas passou ainda por Belenenses, clube no qual iniciou a carreira como treinador principal, na temporada 2017/18, B SAD, Sporting, Famalicão e AEL Limassol, do Chipre.



Trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece, uma vez que representou o Marítimo, enquanto jogador, na época 2004/05, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, contabilizando três golos e uma assistência em 21 jogos.



Após quatro jornadas, o Marítimo ocupa a 10.ª posição na tabela classificativa, com cinco pontos, em igualdade pontual com Feirense, Portimonense, União de Leiria e Mafra.



A estreia de Silas no comando técnico dos insulares vai acontecer na receção ao Alverca, que também vai estrear Vasco Botelho da Costa como novo treinador, em 15 de setembro, às 11h00, em jogo da quinta jornada da II Liga portuguesa de futebol.