Leixões feliz vence Mafra perdulário com golo nos descontos

O atacante nigeriano Etim pôs o Mafra na frente, aos 16 minutos, Jean Filipe empatou de livre direto, aos 65, e Werton completou a reviravolta no marcador, aos 90+5, garantindo ao Leixões uma vitória com sabor a prenda natalícia.



Os primeiros 10 minutos foram alucinantes, pois cada equipa teve duas situações de golo, tendo os visitantes se adiantado aos 16 minutos, num lance em que Etim recebeu a bola no meio-campo leixonense, ludibriou com facilidade surpreendente o defensor que foi ao seu encontro e depois bateu Stefanovic com um 'chapéu'.



Antes ainda do intervalo, o Mafra teve duas situações para ampliar a vantagem, mas Etim e John Kolawole falharam as ocasiões.



Uma falta sobre Zag, aos 64 minutos, deu ao Leixões um livre frontal à baliza do Mafra, que Jean Filipe transformou em golo, com um remate colocado para o lado direito do guarda-redes Fraisl.



Sem nunca jogar bem, o Leixões teve como grande mérito nunca deixar de lutar, ao passo que o Mafra permaneceu fiel ao seu futebol de transições rápidas e viu Etim desperdiçar mais uma clara ocasião de golo, aos 70 minutos, e outra, aos 79, esta após um erro de Francisco Amorim.



Depois de várias situações em que esteve muito perto de sofrer novo golo, o Leixões desempatou a partida a seu favor, aos 90+5, num lance em que Werton aproveitou uma sobra, rematou e a bola sofreu um desvio, tendo acabado dentro da baliza do Mafra.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Mafra, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Etim, 16 minutos.



1-1, Jean Filipe, 65



2-1, Werton, 90+5



Equipas:



- Leixões: Stefanovic, Jean Filipe, Francisco Amorim, Rafael Vieira, Simão, Zag (André Simões, 80), André André (Paulité, 54), Fabinho (Rafa, 81), Kibe, Rafael Martins (Mozino, 75) e Rodrigo Martins (Werton, 54).



(Suplentes: Dani Figueira, Werton, Rafa, Paulité, André Simões, Alhassan, João Oliveira, Mozino e Henrique).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Mafra: Fraisl, Texel (Pedro Pereira, 15), Rodrigo Freitas, Diogo Capitão, Beni Junior, Chriso, John Kolawole, Falé (Rodri, 81), Nibe (Vítor Gonçalves, 87), Stanley lheanacho (Precatado, 81) e Etim.



(Suplentes: Francisco Lemos, Passi, Pedro Pereira, Rodri, Precatado, Valter Monteiro, Andrey, Kamara e Vítor Gonçalves).



Treinador: Tiago Ferreira.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Stanley lheanacho (24), Beni Junior (35), Fabinho (53), Pedro Pereira (90+1) e Werton (90+6).



Assistência: 1.012 espetadores.