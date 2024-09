Liga Conferência Europa. Vitória inclui defesa Óscar Rivas e retira Marco Cruz na lista da UEFA

Ainda sem minutos pelos vitorianos, o jogador de 24 anos ficou de fora lista entregue pelos vitorianos para o play-off de acesso à terceira competição da UEFA, frente aos bósnios do Zrinjski Mostar, e passa a ser uma das opções do treinador Rui Borges para o eixo da defesa, a par de Borevkovic, Jorge Fernandes, Tomás Ribeiro, Mikel Villanueva.



Contratado aos espanhóis do Alcorcón no mais recente mercado de transferências, Óscar Rivas é o único jogador a entrar na lista A, que deixa de contar com Marco Cruz, médio oriundo do Sporting, a ‘custo zero’, que se estreou em Malta, no triunfo sobre o Floriana (1-0), no primeiro jogo oficial dos vimaranenses na temporada.



Além dos 24 elementos da lista principal, o clube minhoto inscreveu ainda sete jogadores na lista B, relativa a elementos nascidos em 01 de janeiro de 2003 ou depois, com destaque para Alberto Baio, lateral direito de 20 anos utilizado em quatro jogos oficiais em 2024/25, três deles a titular.



Os outros elementos dessa lista são os guarda-redes Gui, suplente não utilizado em três dos jogos da fase de qualificação para a Liga Conferência, e João Fernandes, os médios Diogo Sousa e Miguel Nogueira e os avançados Rodrigo Duarte e Noah Saviolo.



O Vitória de Guimarães recebe os eslovenos do Celje (02 de outubro), os checos do Mlada Boleslav (07 de novembro) e os italianos da Fiorentina (19 de dezembro), e visita os suecos do Djurgardens (24 de outubro), os cazaques do Astana (28 de novembro) e os suíços do St. Gallen (12 de dezembro) na fase principal da Liga Conferência.



A lista A de jogadores inscritos:



- Guarda-redes: Bruno Varela e Charles



- Defesas: Bruno Gaspar, Miguel Maga, Borevkovic, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva, Tomás Ribeiro, Óscar Rivas, João Miguel Mendes e Ricardo Mangas



- Médios: Tomás Händel, Manu Silva, Zé Carlos, Tiago Silva, Samu, Nuno Santos e João Mendes



- Avançados: Kaio César, Gustavo Silva, Telmo Arcanjo, José Bica, Nélson Oliveira e Chucho Ramírez