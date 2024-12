Marítimo regressa às vitórias em Mafra

Os anfitriões adiantaram-se por Falé (dois minutos), os insulares deram a volta, com golos de Carlos Daniel (41) e Euller (67), que ‘bisou’ aos 90+2, decidindo o jogo numa grande penalidade, depois de nova igualdade selada por Etim (72).



Com este triunfo, o Marítimo ocupa o oitavo lugar da classificação, com 19 pontos. Já o Mafra, com 11, caiu em lugar de despromoção, depois do quarto jogo sem vencer no campeonato.



O jogo arrancou praticamente com o golo do Mafra, com Falé a marcar para as ‘saloios’. Depois de uma arrancada de Etim a partir do meio-campo, o avançado recebeu no flanco direito, tirou um adversário da frente e disparou forte.



Mais bem posicionado no relvado e com o vento a soprar a favor, o Mafra controlou os primeiros minutos, esteve perto de aumentar a vantagem, e só a partir da meia hora o Marítimo conseguiu reagir.



O empate para a equipa de Rui Duarte chegou perto do intervalo, num lance em que aproveitou a passividade da defesa do Oeste: Patrick ganhou um duelo com Beni Júnior e atrasou para Carlos Daniel, que, desmarcado à entrada da área, marcou com um remate rasteiro.



Na segunda parte, foi o Marítimo a beneficiar do vento forte que se fez sentir em Mafra, com Euller e Danilovic a testarem os reflexos de Fraisl logo nos primeiros instantes.



Viria a ser Euller a fazer a ‘cambalhota’ no marcador, aos 67 minutos, aproveitando mais uma distração defensiva do Mafra. O capitão dos madeirenses superiorizou-se a Gui Ferreira, ajeitou com o joelho e no último instante desviou a bola de Fraisl.



Empurrado pelo vento, o Mafra parecia estar em dificuldades, mas a excelente visão de jogo de Nibe permitiu à equipa de Tiago Ferreira voltar a empatar o jogo. O dinamarquês encontrou Béni sozinho no flanco esquerdo e o cruzamento saiu tenso para Etim, que encostou facilmente para o 2-2.



O Marítimo queria voltar aos triunfos e por 18 centímetros não chegou ao 3-2, já que Patrick Fernandes foi apanhado pelo VAR em fora de jogo.



Mas, a vitória insular acabou por chegou nos descontos, numa grande penalidade cometida por Passi sobre Martim Tavares. O defesa precipitou-se, agarrou o jovem avançado e Carlos Macedo não teve dúvidas em apontar para a marca dos 11 metros.



Na conversão, Euller enganou Fraisl e ‘bisou’ no encontro, pondo fim a um ciclo de quatro jogos sem vencer do Marítimo.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Marítimo, 2-3.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Falé, 02 minutos.



1-1, Carlos Daniel, 41.



1-2, Euller, 67.



2-2, Etim, 72.



2-3, Euller, 90+2 (grande penalidade).







Equipas:



- Mafra: Fraisl, Gui Ferreira, Passi, Diogo Capitão, Beni Júnior, Maiga (Pedro Pereira, 90+3), Chriso, Iheanacho (Precatado, 73), Falé (Rodri, 73), Nibe e Etim.



(Suplentes: Ugboh, Pedro Pereira, Rodri, John Kolawole, Precatado, Rodrigo Freitas, Kamara e Vítor Gonçalves).



Treinador: Tiago Ferreira.



- Marítimo: Samu, Romain Correia, Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Igor Julião (Tomás Domingos, 67), Guirassy (Martim Tavares, 76), Danilovic, Carlos Daniel (China, 90+3), Euller (Rodri, 90+3), Patrick e Borukov (Pedrinho, 76).



(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Pedrinho, Cristian, Francisco Gomes, Tomás Domingos, André Rodrigues, China, Martim Tavares e Rodri).



Treinador: Rui Duarte.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beni Júnior (19), Guirassy (43) e Falé (59). Cartão vermelho direto para Passi (90).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.