Marítimo sobe ao quarto lugar

Iancu Vasilica foi demasiado poupado nos minutos de compensação na segunda parte – deu seis -, aproveitada ao máximo pelos insulares para quebrar o ritmo e, no momento certo, desferirem o derradeiro golpe nas aspirações dos locais e no resultado, com o golo de cabeça de Rodrigo Borges, o terceiro da equipa, aos 76 minutos.



O Marítimo estreava Rui Duarte, o terceiro técnico da época, que não podia ter pedido melhor arranque, com dois golos madrugadores anotados pelos jogadores que devolveu ao ‘onze’.



Fábio China abriu o marcador aos nove minutos, num remate à entrada da área a beneficiar de um ressalto, e, dois minutos volvidos, aos nove, o felgueirense André Rodrigues dilatou a vantagem, a concluir uma bela jogada coletiva.



A perder, Agostinho Bento lançou Pedro Rosas e Bruninho, reajustamento a defesa e o meio campo, e conseguiu agitar o jogo, passando a ganhar mais ‘duelos’ e aumentando as aproximações à baliza maritimista.



O goleador Léo ficou perto do golo aos 42 minutos, algo que viria a acontecer já nos descontos, aos 45+2, por Carlos Eduardo, a emendar um cruzamento de Rosas pela esquerda.



O Felgueiras entrou forte na segunda parte e logrou empurrar o Marítimo para o seu meio campo, mas as constantes perdas de tempo quebraram o ânimo da equipa e permitiram aos insulares, em transição, criar as melhores oportunidades.



Com este triunfo, o Marítimo ascendeu ao quarto lugar, agora com 15 pontos, ao passo que o Felgueiras, ainda sem vencer como visitado, continua no 10.º posto, com 11.







Jogo no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.



Felgueiras – Marítimo, 1-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Fábio China, 09 minutos.



0-2, André Rodrigues, 11 minutos.



1-2, Carlos Eduardo, 45+2.



1-3, Rodrigo Borges, 76.







Equipas:



- Felgueiras: Bruno Pinto, Hugo Oliveira, Rui Rampa (Feliz, 77), Julián Bonilla (Pedro Rosas, 31), Edwin Banguera, Aílson Tavares, Vasco Moreira (Landinho, 77), Gabi Pereira (Bruninho, 31), João Santos (Théo Fonseca, 60), Carlos Eduardo e Léo Teixeira.



(Suplentes: Cristiano, Mike, Pedro Rosas, David Veiga, Landinho, Rodrigo Valente, Feliz, Bruninho e Théo Fonseca).



Treinador: Agostinho Bento.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião (Tomás Domingos, 90+3), Romain Correia, Rodrigo Borges, Fábio China (Pedro Empis, 67), Euller (Cristian Ponde, 90+3), Fransérgio, Danilovic, André Rodrigues (Francisco Gomes, 82), Carlos Daniel (França, 82) e Patrick Fernandes.



(Suplentes: Samu, Madsen, Pedro Empis, Tomás Domingos, João Tavares, França, Cristian Ponde, Francisco Gomes e Martim Tavares).



Treinador: Rui Duarte.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Rampa (43), Carlos Eduardo (48) e Rodrigo Borges (54).



Assistência: 1.778 espetadores.