Médio bósnio Danilovic deixa Nacional para assinar pelo rival Marítimo

"O internacional pela Bósnia e Herzegovina escolheu o Marítimo para ser mais uma opção de qualidade para o meio-campo da equipa orientada por Fábio Pereira", disseram os madeirenses, sem revelar a duração do contrato.



Em declarações aos meios de comunicação do clube, Danilovic explicou que "é uma honra trabalhar com Danny" [dirigente do Marítimo], que diz ser "uma lenda do futebol português", prometendo "ganhar jogos" para atingir todos os "objetivos".



Ao serviço dos 'alvinegros', o futebolista, de 25 anos, participou em 111 jogos, com 12 golos e quatro assistências, tendo sido quase sempre um titular absoluto.



Internacional por sete vezes pela seleção principal da Bósnia, Danilovic representou ainda os bósnios do Borac, clube no qual se estreou a nível sénior, em 2017.



No plantel maritimista, vai reencontrar o médio português Carlos Daniel, que também trocou o Nacional pelo Marítimo nesta 'janela' de transferências.