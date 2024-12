Oliveirense bate Marítimo

No Funchal, o defesa direito Diogo Casimiro abriu o ativo ainda na etapa inicial, aos 28 minutos, e o médio japonês Kohtaro Nagata ampliou, aos 57, com o dianteiro Martim Tavares ainda a reduzir, aos 68, sem que os 'verde-rubros' conseguissem evitar a derrota, apesar do domínio, sobretudo na segunda metade.



Com este resultado, o Marítimo não sai do 11º lugar, com 19 pontos, enquanto a Oliveirense, que não vencia desde 29 de setembro (1-0 ao Feirense), continua na 18.ª e última posição, com nove, mas aproximou-se de FC Porto B (13 pontos) e Portimonense (14), sendo que estes conjuntos têm menos um jogo.



O primeiro quarto de hora foi equilibrado, com oportunidades em ambas as balizas, tendo Euller Silva cabeceado ao lado da baliza da Oliveirense, aos 12 minutos, para depois Zé Manuel, na resposta, atirar à figura de Gonçalo Tabuaço, aos 17.



Apesar do maior ascendente madeirense, foi o conjunto de Oliveira de Azeméis que chegou à vantagem (28 minutos), com um golo do defesa Diogo Casimiro, que rematou colocado de meia distância.



O mesmo Diogo Casimiro esteve perto de ‘bisar’, aos 32 minutos, mas pertenceu aos insulares a melhor ocasião antes do intervalo, aos 45+1, quando Martim Tavares apareceu isolado, após receber um passe de Carlos Daniel, mas permitiu a ‘defesa da tarde’ a Arthur Augusto.



Após o intervalo, o técnico Rui Duarte operou uma tripla substituição e o Marítimo voltou melhor, com várias chegadas perigosas, mas foi a Oliveirense a chegar ao segundo golo, por Kohtaro Nagata, que concluiu com maestria um contra-ataque letal, aos 57 minutos.



O 'leão' do Almirante Reis não desistiu a reduziu pouco tempo depois, à passagem do minuto 67, na sequência de um cruzamento milimétrico de Euller Silva que encontrou Martim Tavares no 'coração' da área.



Na fase de maior sufoco do Marítimo, Arthur Augusto brilhou novamente na baliza dos nortenhos, com várias intervenções de qualidade, e o resultado não sofreu alterações, para desagrado geral dos adeptos locais, que assobiaram a equipa no final.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Oliveirense, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Diogo Casimiro, 28 minutos.



0-2, Kohtaro Nagata, 57.



1-2, Martim Tavares, 67.



Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Rodrigo Borges (Júnior Almeida, 46), Romain Correia, Fábio China (Pedro Silva, 46, Igor Julião, 51), Guirassy (Bernardo Gomes, 46), Danilovic, Carlos Daniel (Francisco Gomes, 73), Euller Silva, Patrick Fernandes e Martim Tavares.



(Suplentes: Samu Silva, Tomás Domingos, Júnior Almeida, Rodri, Pedro Silva, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Cristian Ponde e Preslav Borukov).



Treinador: Rui Duarte.



- Oliveirense: Arthur Augusto, Diogo Casimiro, Gabriel Noga, Luís Bastos (Klebinho, 79), Frederico Namora, Filipe Alves, André Santos, Kotaro Nagata (Tyler Keating, 68), Daniel Candeias (Sabino 79), João Silva (Tiago Veiga, 68) e Zé Manuel (Miguel Monteiro, 72).



(Suplentes: Rui Dabó, Klebinho, Tyler Keating, Sabino, Bruno Ventura, Schürrle, Miguel Monteiro, Izumi Miyata e Tiago Veiga).



Treinador: António Campos.



Árbitro: Halim Sharzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Casimiro (19), Guirassy (26), Luís Bastos (28), Rodrigo Borges (32), Sabino (86), Tiago Veiga (88), Euller Silva (89) e Arthur Augusto (90+4).



Assistência: 7.344 espetadores.