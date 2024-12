Pedro Proença formaliza candidatura à FPF

O dossier da candidatura apresenta listas para todos os órgãos - Direção, Conselho de Arbitragem, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho Fiscal – e já deu entrada no secretariado da FPF, revela a candidatura.



Fonte ligada ao processo confirmou à Lusa que o antigo secretário de Estado Luís Álvaro Campos Ferreira é o candidato a presidente da Assembleia Geral, enquanto Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de futebol (APAF), é apontado para o Conselho de Arbitragem, e Sandra Oliveira e Silva, que preside a Comissão de Instrutores da Liga, é a escolhida para o Conselho de Disciplina.



Na lista para a direção de Pedro Proença constam os nomes de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, e Fontelas Gomes, atual presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, bem como Daniel Carriço, Domingos Paciência ou António Oliveira (Toni).



“Formalizámos a entrega da lista para as eleições da Federação Portuguesa de Futebol, na qual assumo, enquanto candidato à presidência, e com enorme orgulho e sentido de responsabilidade, uma candidatura robustecida por um expressivo apoio dos delegados à Assembleia Geral da FPF, apoio esse concretizado através das 63 subscrições que anexamos ao processo, expressão do comprometimento e união que agregamos, junto das associações regionais, das associações de classe e dos clubes, em torno de um projeto de futuro para o futebol português”, refere Pedro Proença, citado no comunicado.



Pedro Proença, líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Associação de Ligas Europeias, anunciou na quarta-feira a candidatara à presidência da FPF, em que deverá ter como único adversário eleitoral Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa.



O programa de candidatura vai desdobrar-se em mais de 400 propostas, que atravessam todo o futebol e que se centram em cinco objetivos essenciais: “implementar uma nova era de governação, criar um Plano Nacional de Arbitragem, reforçar a disciplina e a justiça, potenciar as receitas financeiras e potenciar o talento português nas seleções”.



O prazo para a entrega das candidaturas termina hoje e depois a Comissão Eleitoral tem 10 dias úteis para a verificação, existindo depois dois dias para serem corrigidas eventuais irregularidades.



As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.