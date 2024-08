Penafiel chega-se à frente

Zé Leite e Gabriel Barbosa foram os autores dos golos da formação penafidelense e, pelos da casa, Mörschel reduziu a desvantagem na segunda metade do segundo tempo.



A equipa comandada por Hélder Cristóvão entrou melhor na partida e logo no primeiro minuto viu um golo ser invalidado devido a um fora de jogo de Reko.



Aos 10 minutos, voltou a ameaçar a baliza e esteve muito perto do golo. Após um cruzamento, a bola acabou por sobrar para Maga, que, de frente para a baliza, falhou o alvo.



Sem grandes surpresas, o marcador acabou por ser inaugurado aos 27 minutos, por Zé Leite. Após um lançamento de linha lateral de Reko, a bola acabou por cair na área, onde Zé Leite desviou de cabeça para dentro da baliza de Ruberto.



O Vizela tentou reagir ainda na primeira parte, mas sem grandes oportunidades. Aos 40 minutos, Miguel Tavares tentou surpreender Baldé na pequena área, mas o guardião da equipa penafidelense estava atento.



Na segunda parte, manteve-se a hegemonia do Penafiel e o segundo golo não tardou em acontecer. Gabriel Sousa, solto na área, só teve que encostar para dentro da baliza.



O Vizela acabou por conseguir reagir e chegou ao golo aos 74 minutos, por Mörschel, que aproveitou da melhor forma uma assistência de Lacava.



Depois disso, o Penafiel conseguiu gerir da melhor forma a vantagem, sem nunca deixar os vizelenses criarem grande perigo.



Jogo disputado no Estádio do FC Vizela.



Vizela-Penafiel, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Zé Leite, 27 minutos.



0-2, Gabriel Barbosa, 61.



1-2, Mörschel, 74.



Equipas:



- Vizela: Ruberto, Ítalo Henrique (Hugo Oliveira, 60), Anthony (Unzueta, 70), Jota Gonçalves, Lebedenko, Semedo (Mörschel, 61), Bastunov (Rodrigo Ramos, 86), Diogo Nascimento, Matías Lacava, Milovanovic e Miguel Tavares (Héber, 46).



(Suplentes: Bursac, Hugo Oliveira, Jean-Pierre Rhyner, Busnic, Rodrigo Ramos, Mörschel, Héber, Unzueta e Obah).



Treinador: Rubén de la Barrera.



- Penafiel: Baldé, Maga (Diogo Brito, 39), Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Tiago Rodrigues (Edu Pinheiro, 76), Reko, Diogo Batista, Zé Leite (Suker, 65), Gabriel Barbosa (Gustavo Fernandes, 75) e Chico (André Silva, 65).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Diogo Brito, Gustavo Fernandes, Bruno Pereira, Edu Pinheiro, João Leal, Pedro Vieira, Suker, André Silva).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago (11), Milovanovic (18), Bastunov (32), João Silva (43), Lebedenko (59), Baldé (72) e Jota (90+2).



Assistência: 1.698 espetadores.