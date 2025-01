Peruano Gabriel Soto reforça Santa Clara

Numa publicação nas redes sociais, o Sporting Cristal anuncia a “transferência definitiva” do atleta para a formação açoriana e revela que fica com uma percentagem do passe do jogador, sem detalhar valores.



O emblema de Lima deseja as maiores felicidades a Gabriel Soto, lembrando que o jogador estava desde os 11 anos no clube.



Neste mercado de transferência de inverno, o Santa Clara também contratou o extremo Matheusinho (ex-Criciúma do Brasil) e viu sair o guarda-redes Andrés Mehring (para o Santa Fé, da Colômbia) e Bruno Almeida (emprestado ao Noah, da Arménia).



O conjunto açoriano comandado por Vasco Matos ocupa o quinto lugar da I Liga de futebol.