Processo de eleições da FPF arrancou

”, refere, em comunicado.O processo eleitoral da FPF será composto por duas fases, primeiro com a composição da sua Assembleia Geral (AG), constituída por 29 delegados por inerência das funções que exercem e que correspondem aos presidentes dos sócios ordinários da FPF e 55 delegados que deverão ser eleitos nas associações distritais e regionais, Liga de Clubes, Sindicato de Jogadores (SJF) e associações de Treinadores (ANTF) e Árbitros (APAF) até ao dia 30 de setembro.Estes 55 delegados terão de corresponder a 20 em representação dos clubes que participam em competições profissionais, oito dos clubes nacionais não profissionais, sete dos clubes distritais e regionais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos jogadores amadores, cinco dos treinadores e cinco dos árbitros.O atual presidente da FPF, Fernando Gomes, está no cargo desde 2011 e encontra-se a cumprir o terceiro e último mandato, que termina no final deste ano.