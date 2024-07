Receção do Marítimo ao Tondela abre edição 2024/25 da II Liga

Para o dia 10, que marca o arranque da competição, estão ainda agendados mais três jogos, com a ronda a prosseguir no dia seguinte com mais quatro partidas.



A primeira jornada vai encerrar no dia 12 de agosto, segunda-feira, com a receção do recém-promovido Felgueiras ao Portimonense, relegado na temporada transata do escalão principal, num duelo marcado para as 18:00.



A LPFP divulgou hoje os horários das quatro primeiras jornadas da II Liga de futebol, tal como já tinha acontecido com a I Liga, que começa no dia 09 de agosto, uma sexta-feira, com a receção do Sporting ao Rio Ave.